Selic em 13,75%: veja quais investimentos ganham e perdem com a pausa nos juros

A interrupção do ciclo de cortes da Selic mantém a renda fixa em destaque entre os investimentos brasileiros. Com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
de preservar a taxa básica em 13,75% ao ano nesta quarta-feira (4), aplicações vinculadas ao CDI continuam oferecendo retornos elevados
. A Bolsa de Valores e os fundos imobiliários, por outro lado, enfrentam um ambiente menos favorável, especialmente diante da possibilidade de os juros permanecerem nesse patamar por mais tempo.
O cenário ganha importância porque a pausa pode se prolongar
. XP, Itaú e BTG Pactual, por exemplo, projetam a Selic ainda em 13,75% no encerramento de 2027. Para quem investe, isso significa que os efeitos dos juros elevados podem continuar influenciando as decisões por um período prolongado
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Para o professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Marco Martins, a decisão sinaliza que o Banco Central continua priorizando o combate à inflação
, mesmo diante das perspectivas de desaceleração da atividade econômica. Segundo ele, as pressões fiscais relacionadas às medidas para conter os efeitos da alta do petróleo e aos gastos associados ao período eleitoral dificultam a convergência da inflação à meta.
"A manutenção da Selic é um sinal positivo por um lado, mostrando compromisso do Banco Central com o controle da inflação", avalia. O professor ressalta, entretanto, que o mercado ainda tenta compreender os rumos da economia, especialmente quais medidas serão adotadas pelo governo para ajustar as contas públicas.