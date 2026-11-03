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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 17:45

Bancos projetam pausa nos cortes da Selic até o fim de 2027

Copom deve manter juros em 13,75% nesta quarta-feira (4), após cinco reduções consecutivas

Copom deve manter juros em 13,75% nesta quarta-feira (4), após cinco reduções consecutivas

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
Após cinco cortes consecutivos, a trajetória de queda dos juros brasileiros deve sofrer uma interrupção nesta semana - e a pausa pode ser bem mais longa do que se imagina. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central iniciou nesta terça-feira (3) sua penúltima reunião de 2026, com expectativa predominante de manutenção da Selic em 13,75% ao ano.

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