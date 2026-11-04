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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 15:28

Saldo líquido de emprego formal é positivo em 121.305 vagas em setembro no Caged

É o pior resultado para o mês desde o começo da série do Novo Caged, em 2020

É o pior resultado para o mês desde o começo da série do Novo Caged, em 2020

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O mercado de trabalho brasileiro abriu 121.305 postos de trabalho em setembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 4, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foi o pior resultado para o mês desde o começo da série do Novo Caged (iniciada em 2020).
O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para criação líquida de 163,6 mil vagas em setembro. As estimativas do mercado, todas positivas, variavam de 96.610 a 225 mil vagas.
O saldo de setembro é resultado de 2.214.437 admissões e 2.093.132 desligamentos. Em agosto, o saldo foi positivo em 16.062 vagas, já incorporando os ajustes na série. Em setembro de 2025, o saldo foi de 241.609 novos postos de trabalho.

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