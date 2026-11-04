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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 15:13

Rio Grande do Sul registra segunda queda consecutiva na inadimplência de aluguel

Em agosto, a taxa de inadimplência do segmento no Estado chegou a 2,86%

Em agosto, a taxa de inadimplência do segmento no Estado chegou a 2,86%

ANDRESSA PUFAL/JC
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Sofia Paiva
Sofia Paiva
A inadimplência de aluguel no Rio Grande do Sul registrou em agosto a segunda queda consecutiva. A taxa foi de 2,88% em julho para 2,86% no mês oito, e está abaixo da média nacional (3,11%). Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário. Esta edição da pesquisa contou com a avaliação de mais de 1 milhão de locatários em todo o Brasil.

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