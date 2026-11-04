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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 12:54

Bolsa Família terá pagamento antecipado em novembro e dezembro

Valor mínimo do benefício passou de R$ 600 para R$ 691 por família

Valor mínimo do benefício passou de R$ 600 para R$ 691 por família

Ministério do Desenvolvimento Social/Divulgação/JC
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Agências
O calendário do Bolsa Família será antecipado nos meses de novembro e dezembro, com todos os beneficiários recebendo em três dias, em vez de distribuídos ao longo do mês. A medida foi adotada já em outubro e permitiu a chegada do benefício antes do segundo turno das eleições de 2026.
Os benefícios serão pagos nos dias 16, 17 e 18 de novembro, conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social). O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.
A parcela de novembro é a segunda a ser paga com o reajuste de 15,04% anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em setembro. O valor mínimo do benefício passou de R$ 600 para R$ 691 por família.

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