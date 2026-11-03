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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 20:08

Lucro do Grupo Latam cresce 16% no 3º trimestre e chega a US$ 441 mi em meio a pressão de combustível

Resultado operacional ajustado alcançou US$ 573 milhões

Resultado operacional ajustado alcançou US$ 573 milhões

Rovena Rosa/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Grupo Latam registrou um lucro líquido de US$ 441 milhões no terceiro trimestre de 2026, aumento de 16,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.
A receita operacional chegou a US$ 4,567 bilhões, crescimento de 18,4% na mesma base comparativa, e o Ebitda ajustado (lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) foi de US$ 1,095 bilhão.

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