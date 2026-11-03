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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:25

Mantova abre mercado na Índia com desenvolvimento nacional

A operação, que terá um segundo envio ainda neste ano, envolve tubos plásticos técnicos de alto desempenho

A operação, que terá um segundo envio ainda neste ano, envolve tubos plásticos técnicos de alto desempenho

Leandra Romani/Mantova/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
De Caxias do Sul


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