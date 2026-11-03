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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:46

Brasil espera proposta dos EUA sobre tarifas até semana que vem, diz ministro

EUA devem enviar pedido sobre segmentos que gostariam de acessar com tarifas reduzidas

EUA devem enviar pedido sobre segmentos que gostariam de acessar com tarifas reduzidas

Júlio César Silva/MDIC/JC
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Agências
O governo brasileiro espera que os americanos enviem até o início da semana que vem um primeiro esboço de acordo comercial listando os segmentos que gostariam de acessar com tarifas reduzidas no mercado brasileiro, segundo afirmou nesta terça-feira (3) o ministro Márcio Elias Rosa (Indústria e Comércio).
De acordo com o ministro, esse foi um compromisso assumido no final de setembro, durante a última reunião presencial entre os dois países para tratar do tema. "A informação que eu tenho é que eles estão trabalhando no documento para nos encaminhar. Tivemos conversas informais nesse período", disse Elias Rosa.

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