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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 16:09

Proposta de Lara Resende para limitar Selic entra no radar de Lula e assusta mercado

Lara Resende defende há anos que o problema fiscal do Brasil está nos juros

Lara Resende defende há anos que o problema fiscal do Brasil está nos juros

Geraldo Magela
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Agências
Uma proposta do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, para reduzir a taxa Selic por meio de um novo arranjo entre as políticas fiscal e monetária entrou no radar de integrantes do governo, que querem apresentar o tema ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A simples avaliação da proposta já provoca apreensão no mercado financeiro.
A discussão ocorre no momento em que economistas de diferentes matizes já cobram que o próximo governo Lula apresente uma agenda fiscal crível.
A preocupação com o rumo das contas públicas levou aliados do petista a defenderem a antecipação da definição da equipe econômica do quarto mandato, para enviar sinalizações mais concretas ao mercado e conter a alta do dólar observada nesta semana após o resultado do segundo turno.

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