Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 15:54

Economista de Plano Real acusa BC de causar rombo fiscal via juros

Lara Resende defende novas regras para as despesas e os juros no país

Lara Resende defende novas regras para as despesas e os juros no país

Agência Brasil
Compartilhe:
Agências

O artigo de um dos economistas da equipe que elaborou o Plano Real, professor André Lara Resende, tem ganhado destaque nos últimos dias por acusar o Banco Central (BC) de causar desequilíbrio fiscal no Brasil por meio das altas taxas de juros. O especialista defende novas regras para as despesas e os juros no país.

Notícias relacionadas