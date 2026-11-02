Economista de Plano Real acusa BC de causar rombo fiscal via juros

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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 15:54
Lara Resende defende novas regras para as despesas e os juros no paísAgência Brasil
O artigo de um dos economistas da equipe que elaborou o Plano Real, professor André Lara Resende, tem ganhado destaque nos últimos dias por acusar o Banco Central (BC) de causar desequilíbrio fiscal no Brasil por meio das altas taxas de juros. O especialista defende novas regras para as despesas e os juros no país.