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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 16:16

Contas globais atraem brasileiros e impulsionam investimentos no exterior

Aumenta abertura de contas globais por brasileiros em busca de ativos estrangeiros

Aumenta abertura de contas globais por brasileiros em busca de ativos estrangeiros

NELSON ALMEIDA/AFP/JC
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Agências
A procura de brasileiros por contas globais e investimentos no exterior aumentou após as eleições presidenciais. Em 26 de outubro, a Avenue registrou o maior número de aberturas de contas em 2026. Além disso, nos dois dias seguintes, os novos cadastros ficaram 60% acima da média do ano, enquanto a captação líquida foi de três a quatro vezes superior às médias recentes.
O movimento também ocorreu após o primeiro turno. Em 5 de outubro, as aberturas de contas na plataforma cresceram 130% em relação à média diária do mês, e a captação líquida foi 8,2 vezes maior que em um dia normal.
A expansão das contas globais tem facilitado o acesso dos brasileiros a investimentos no exterior. Inicialmente usadas para pagar despesas em viagens e fazer compras internacionais, elas passaram a servir também para manter reservas em moeda estrangeira e aplicar em ações, fundos e títulos de renda fixa de outros países.
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