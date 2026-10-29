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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 18:10

Queda da Bolsa pode favorecer investimentos de longo prazo, avalia Planejar

Comitiva da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro esteve na redação do Jornal do Comércio nesta quinta-feira (29)

Comitiva da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro esteve na redação do Jornal do Comércio nesta quinta-feira (29)

Artur Koch/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A queda histórica da Bolsa brasileira após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode representar uma oportunidade para quem deseja investir em ações. Apesar da forte turbulência que atingiu o mercado financeiro nesta semana, representantes da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar) avaliam que a desvalorização abriu espaço para a compra de ativos a preços mais atrativos. A recomendação, contudo, é não tomar decisões precipitadas e manter o foco no longo prazo.

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