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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 15:01

Aliados de Lula fazem ofensiva contra pressão do mercado financeiro às vésperas do Copom

A investida começou com o ex-ministro da Casa Civil e senador eleito pela Bahia Rui Costa, que na sexta-feira (30) criticou o setor financeiro

A investida começou com o ex-ministro da Casa Civil e senador eleito pela Bahia Rui Costa, que na sexta-feira (30) criticou o setor financeiro

Wagner Lopes/CC/Divulgação/JC
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Agências
Após o tombo dos ativos financeiros na semana passada em reação à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), integrantes do governo e do PT intensificaram uma ofensiva contra o que classificam de "chantagem, terrorismo e especulação" do mercado financeiro, com críticas à cobrança de ajuste fiscal. 
A investida começou com o ex-ministro da Casa Civil e senador eleito pela Bahia Rui Costa, que na sexta-feira (30) criticou o setor financeiro, dizendo que esses agentes também precisam pensar no País. 

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