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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 09:42

Tabelamento de juros não está na mesa de Lula, diz ministro da Fazenda

"Nenhuma dessas ideias como tabelamento de juros está na mesa do presidente", disse Durigan neste domingo (1º)

"Nenhuma dessas ideias como tabelamento de juros está na mesa do presidente", disse Durigan neste domingo (1º)

Tomaz Silva/Agência Brasil/JC
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Agências
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, negou que esteja no radar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a proposta de tabelamento de juros, que consiste na definição de uma espécie de teto para a taxa Selic, em conformidade com o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto).
A fala ocorre após matéria da Folha de S.Paulo mostrar que integrantes do governo afirmaram que existe a tentativa de agendar uma reunião de Lula com economistas que possam trazer visões diferentes para a solução do problema fiscal.

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