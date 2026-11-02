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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 09:11

Petróleo cede após sinal dos EUA de busca de solução diplomática com Irã

Petróleo Brent para janeiro recuava 2,8%, a US$ 110,26 o barril

Petróleo Brent para janeiro recuava 2,8%, a US$ 110,26 o barril

Giuseppe CACACE/AFP/JC
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Agências
Os contratos futuros do petróleo recuavam no fim da madrugada desta segunda-feira, 2, em meio a sinalizações de que o canal diplomático entre os EUA e o Irã segue aberto, após o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ter afirmado no fim de semana que o presidente dos EUA, Donald Trump, busca a solução pacífica que for a mais possível e que gostaria de resolver a guerra "diplomaticamente".
Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro recuava 2,8%, a US$ 110,26 o barril.
O petróleo WTI para dezembro cedia 3,32%, a US$ 100,72 o barril, na Nymex. Em outubro, os contratos avançaram cerca de 15% no mês.

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