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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 19:26

Petrobras faz terceira descoberta de petróleo em poço na Foz do Amazonas

Ainda não há detalhes sobre volume e qualidade do óleo encontrado

Ainda não há detalhes sobre volume e qualidade do óleo encontrado

Fernando Frazão/ Agência Brasil/ Divulgação/ JC
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Agências
A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (29) a terceira descoberta de petróleo no poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, onde concluiu a primeira perfuração em águas ultraprofundas.
As outras descobertas foram anunciadas em agosto e em outubro de 2026. A estatal disse que se tratam de três diferentes reservatórios em diferentes profundidades. Ainda não há, porém, detalhes sobre volume e qualidade do óleo encontrado.

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