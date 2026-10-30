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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 18:11

Associação move ação contra o Grupo Simpala após BC decretar liquidação

Medida do BC, em agosto, foi motivada pelo comprometimento da situação financeira de empresas do grupo

Medida do BC, em agosto, foi motivada pelo comprometimento da situação financeira de empresas do grupo

Antonio Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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O Banco Central decretou, no dia 14 de agosto, a liquidação extrajudicial das empresas Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios e a Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, pertencentes ao Grupo Simpala e sediadas em Porto Alegre. Agora, a Associação Gaúcha de Defesa dos Interesses da Cidadania e do Consumidor (AGDICC) ajuizou uma ação civil coletiva visando responsabilizar judicialmente as companhias envolvidas e seus antigos administradores.

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