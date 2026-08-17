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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 11:27

Banco Central decreta liquidação extrajudicial de duas empresas do Grupo Simpala

Decisão da instituição financeira afeta consórcio e financeira com sedes em Porto Alegre

Decisão da instituição financeira afeta consórcio e financeira com sedes em Porto Alegre

Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Duas empresas do Grupo Simpala tiveram decretada a sua liquidação extrajudicial na sexta-feira (14) pelo Banco Central. As instituições que foram afetadas com a medida foram a Simpala Lançadora e Administradora de Consórcios e a Simpala S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, ambas com sede em Porto Alegre. Além da liquidação, o BC determinou que os bens dos controladores e dos ex-administradores das duas instituições que sofreram a liquidação extrajudicial ficarão indisponíveis.

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