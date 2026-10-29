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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 22:05

Fachin devolve caso INSS para relatoria de Mendonça e mantém inquérito do Master na Presidência

O acautelamento dos processos por Fachin gerou incertezas em relação ao futuro dos casos

O acautelamento dos processos por Fachin gerou incertezas em relação ao futuro dos casos

G.Dettmar/CNJ/Divulgação/JC
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Agências
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, decidiu nesta quinta-feira (29) devolver as investigações do escândalo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para a relatoria do ministro André Mendonça, mas manteve o caso Master com a Presidência da corte.
Fachin havia puxado os processos para si em setembro e paralisado novas decisões de Mendonça enquanto o STF vivia o auge da crise entre os magistrados, evidenciada na "sessão-bomba" marcada por brigas e bate-bocas públicos entre magistrados.
Há cerca de duas semanas, Mendonça enviou um ofício a Fachin cobrando que ele decidisse se iria devolver a ele os casos Master e INSS ou se manteria as investigações na Presidência do STF, passando a decidir sobre elas.

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