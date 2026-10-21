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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 20:18

INSS devolve R$ 3,6 bilhões a segurados que contestaram fraude, e 1,6 milhão esperam valores

5,1 milhões de aposentados e pensionistas já receberam valor

5,1 milhões de aposentados e pensionistas já receberam valor

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/JC
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Agências
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devolveu R$ 3,6 bilhões a 5,1 milhões de aposentados e pensionistas que contestaram descontos indevidos em seus benefícios após o escândalo das mensalidades associativas, na Operação Sem Desconto, desencadeada em 2025 pela CGU (Controladoria-Geral da União) e a Polícia Federal.
Há ainda 1,6 milhão de segurados que aguardam os valores após as associações contestarem os pedidos. Neste caso, o pagamento aguarda que o Judiciário analise as provas para que o instituto e o Ministério da Previdência Social possam fazer a devolução.

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