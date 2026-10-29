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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 17:53

BNDES destina R$ 22,5 milhões a projetos culturais de todo Brasil

Iniciativa é destina a ações voltadas ao teatro, dança, música, artes visuais, literatura, audiovisual e games

Iniciativa é destina a ações voltadas ao teatro, dança, música, artes visuais, literatura, audiovisual e games

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O BNDES destinará R$ 22,5 milhões a projetos culturais de pequeno e médio porte por meio do Matchfunding BNDES+ Diversidade Cultural. O edital do programa será lançado em novembro e prevê a seleção de 500 iniciativas em todo o país, que receberão orçamentos entre R$ 30 mil e R$ 240 mil.
O fundo integra um investimento de R$ 30 milhões em recursos não reembolsáveis do banco, distribuídos ao longo de quatro anos, e é destinado a ações culturais voltadas ao teatro, dança, música, artes visuais, literatura, audiovisual e games.

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