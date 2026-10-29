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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 14:53

Presidente da Petrobras celebra recorde de operações ship-to-ship em parceria com Vast

Recentemente, a Vast e a Petrobras assinaram um contrato de longo prazo no formato take-or-pay

Recentemente, a Vast e a Petrobras assinaram um contrato de longo prazo no formato take-or-pay

AFP
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Agências
Depois de a Petrobras anunciar na noite da quarta-feira (28), que registrou um recorde de produção no terceiro trimestre com avanço do pré-sal, a presidente da estatal, Madga Chambriard, afirmou em rede social que a companhia atingiu novo recorde, desta vez relacionado a operações de ship-to-ship de petróleo em terminais.

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