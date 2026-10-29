Bolsas de NY fecham em queda com recuo do setor de tecnologia; Alphabet tomba quase 13%

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quinta-feira (29), influenciadas por uma possível alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro e pelo tombo da Alphabet, apesar da leitura em linha com o esperado do índice de preços de gastos com consumo (PCE) e a aceleração do PIB dos EUA no terceiro trimestre.

O Dow Jones caiu 0,25%, em 52.342,62 pontos; o S&P 500 perdeu 0,31%, nos 7.720,23 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 1,38%, encerrando em 26.184,72 pontos.

Entre os destaques, o setor de tecnologia (-0,88%) caiu em bloco com o tombo de 12,64% da Alphabet após balanço. Foi a maior queda porcentual registrada na história da empresa, segundo a Dow Jones Newswires, perdendo cerca de meio trilhão de dólares em valor de mercado.

Os resultados da dona do Google e da Microsoft (-0,16%), divulgados na quarta-feira, mostram que o mercado de computação em nuvem continua aquecido. Todavia, as gigantes de tecnologia expõem suas diferenças na forma como buscam sustentar os investimentos necessários para atender à expansão da inteligência artificial (IA).

Quando se trata de lucros no setor, os traders estão muito mais exigentes atualmente - e a aposta do mercado em IA "não é mais uma negociação monolítica", diz Keith Lerner, diretor de investimentos da Truist Advisory Services.

Segundo a Bloomberg, a Microsoft atraiu uma demanda extraordinária por sua oferta de títulos. A transação, que deve ter pelo menos US$ 25 bilhões, atraiu mais de US$ 115 bilhões em pedidos no seu auge, de acordo com fontes.

A Marvell Technology caiu mais de 13% após a Bloomberg também informar sobre negociações para a compra da Lumentum Holdings, que subiu 0,61%.

A Boeing se recuperou da queda ditada pelos resultados, enquanto a Nike retomou sua média móvel de 50 dias, que vinha em declínio há mais de um ano. Ambas as ações ganharam mais de 3% cada.

A gigante do e-commerce Amazon (-4,25%) e a empresa de componentes de computador Intel (-3,62%) também divulgam resultados após o fechamento dos mercados.