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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 16:35

Petróleo fecha em queda conforme negociações EUA-Irã ofuscam possíveis futuros ataques

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 0,84% (US$ 0,78), a US$ 110,80 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 0,84% (US$ 0,78), a US$ 110,80 o barril

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
O petróleo fechou em queda nesta quinta-feira (29), impactado pelos relatos de novas tentativas entre Estados Unidos e Irã de buscarem um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio.

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