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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:15

Concessões do consignado privado caíram 7,7% em setembro ante agosto, mostra BC

Crédito consignado privado diminui; saldo, porém, cresce 1,6% em setembro

Crédito consignado privado diminui; saldo, porém, cresce 1,6% em setembro

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
As concessões de crédito consignado para trabalhadores do setor privado caíram 7,7% em setembro, na comparação com agosto, informou o Banco Central na manhã desta quinta-feira (29). O montante passou de R$ 8,872 bilhões para R$ 8,193 bilhões no período.
O saldo do consignado privado cresceu de R$ 122,185 bilhões para R$ 124,101 bilhões, uma alta de 1,6%.
Os números refletem o comportamento do novo modelo de consignado privado, o Crédito do Trabalhador, lançado pelo governo em março de 2025.
O juro médio da modalidade caiu 0,8 pontos porcentuais na margem, de 56,3% para 55,5% ao ano. O governo esperava uma queda gradual das taxas desde o lançamento do programa, que não se confirmou em todos os meses.
No fim de junho, o governo anunciou que passa a ser possível usar o FGTS como garantia nessas operações. Quando isso for feito, a taxa de juros fica limitada a 1,99% ao mês (26,7% ao ano).

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