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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:20

Dívidas sem perspectiva de pagamento pelas famílias atingem maior nível desde 2012, diz BC

Inadimplência em alta pressiona sistema financeiro, destaca relatório do BC

Inadimplência em alta pressiona sistema financeiro, destaca relatório do BC

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A capacidade de pagamento de empresas e famílias continua desafiadora, trazendo mais riscos ao sistema financeiro nacional, segundo relatório divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira (27).
Segundo a autoridade monetária, os ativos considerados problemáticos cresceram no crédito às famílias e atingiram o maior nível desde 2012. Enquadram-se nessa categoria as operações de crédito em atraso há mais de 90 dias e outras operações com indícios de que não serão integralmente honradas.

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