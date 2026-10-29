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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:07

Dívida bruta do Brasil se mantém em 82,9% do PIB em setembro, maior nível desde 2021, mostra BC

Em março de 2021, durante a pandemia de Covid-19, o indicador estava em 85,1% do PIB

Em março de 2021, durante a pandemia de Covid-19, o indicador estava em 85,1% do PIB

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
A dívida bruta do Brasil se manteve em 82,9% do PIB (Produto Interno Bruto) em setembro, mesmo nível de agosto e maior índice desde 2021, conforme dados divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira (29).
Em março daquele ano, o indicador estava em 85,1% do PIB, em um momento marcado pela alta dos gastos públicos devido à pandemia de Covid-19.

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