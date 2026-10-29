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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 10:20

Pix e bancarização impulsionam inclusão financeira, aponta estudo da Fin

Pix movimentou R$ 3,8 trilhões em setembro

Pix movimentou R$ 3,8 trilhões em setembro

Marina Mugnol/Especial/JC
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Agências
O acesso aos serviços financeiros está se tornando menos desigual entre as regiões brasileiras, em um movimento que envolve desde a bancarização e os pagamentos instantâneos até o mercado de capitais, conforme estudo da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Fin).
O Pix, que movimentou R$ 3,8 trilhões em setembro, pode ter contribuído para esse processo. Entre 2020 e 2025, o uso da ferramenta cresceu mais nos estados onde o crédito tinha menor peso na economia no início do período.
Segundo Vinícius Botelho, autor do estudo e gerente de assuntos econômicos da Fin, o Pix pode ter acelerado a inclusão financeira ao tornar mais vantajoso entrar no sistema bancário. Ele destaca que a ferramenta cria um efeito de rede em que quanto mais pessoas a utilizam, maior o incentivo para que outras também passem a fazer parte do sistema.

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