Confiança de serviços avança 0,1 ponto em outubro ante setembro, revela FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) ficou praticamente estável em outubro, registrando taxa de 0,1 ponto percentual na passagem de setembro para outubro, na série com ajuste sazonal, para 88,2 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Em médias móveis trimestrais, o índice também registrou estabilidade, com variação de 0,1 ponto, para 88,4 pontos.
"A confiança de serviços ficou praticamente estável em outubro, reflexo de movimentos opostos entre seus componentes. A situação atual devolveu a melhora dos dois meses anteriores, com piora disseminada entre todos os segmentos", avaliou Carlos André Vieira, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.
Já as expectativas se recuperaram, puxadas principalmente pela tendência dos negócios nos próximos seis meses, num movimento em parte compensatório após a queda do mês anterior, acrescenta Vieira.
"A piora da percepção sobre o acesso ao crédito, acompanhada do aumento das menções ao custo financeiro como fator limitativo para o crescimento dos negócios, acende um sinal de alerta. Num ambiente de juros reais restritivos, a melhora das expectativas parece frágil, e o enfraquecimento da situação atual reforça o cenário de desaceleração do setor no encerramento do ano."
Em outubro, o Índice de Situação Atual (ISA-S) recuou 3,0 pontos, para 88,7 pontos. O Índice de Expectativas (IE-S) subiu 3,2 pontos, para 87,8 pontos, o menor patamar desde julho de 2021, quando registrou 87,9 pontos.
O Índice de Expectativas (IE-S) subiu 3,2 pontos, para 87,8 pontos, a maior alta desde junho de 2026. Os dois componentes do ISA-S apresentaram queda: o indicador de volume de demanda atual recuou 2,4 pontos, para 90,5 pontos, e o de situação atual dos negócios diminuiu 3,7 pontos, para 86,8 pontos.
Pela ótica do IE-S, o indicador de demanda prevista nos próximos três meses registrou alta de 1,8 ponto, alcançando 86,3 pontos, enquanto o indicador de tendência dos negócios nos próximos seis meses subiu 4,6 pontos, chegando a 89,5 pontos.
A pesquisa coletou informações entre os dias 1º e 27 de outubro.
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