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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 19:22

Ministério Público recebe 3.290 denúncias de assédio eleitoral no trabalho, um terço após eleição

Aumento ocorre em meio a manifestações nas redes sociais que incentivam a demissão de trabalhadores por preferência política

Aumento ocorre em meio a manifestações nas redes sociais que incentivam a demissão de trabalhadores por preferência política

JOYCE ROCHA/JC
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Agências
O Ministério Público do Trabalho registrou 3.290 denúncias de assédio eleitoral no pleito deste ano. Do total, mais de um terço ocorreu só nos três dias após o fim do segundo turno, que aconteceu no domingo (25), um fenômeno incomum para o processo das eleições. Foram 1.143 registros entre as 23h59 de domingo e as 15h40 desta quarta-feira (28).
O aumento ocorre em meio a manifestações nas redes sociais que incentivam a demissão de trabalhadores por preferência política e a divulgação de listas pedindo boicote de empresas que apoiariam o presidente Lula, reeleito no domingo.

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