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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 17:26

Consumo de alimentos cresce após proibição das bets no País, diz Abras

A Associação aponta alta de 6,5% no varejo alimentar entre 05 e 11 de outubro

A Associação aponta alta de 6,5% no varejo alimentar entre 05 e 11 de outubro

Agência Brasil
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O desempenho do varejo alimentar apresentou alta de 6,5% no Brasil na semana entre os dias 05 a 11 de outubro de 2026, em relação ao mesmo período no ano anterior.

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