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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 18:32

Investidores estrangeiros retiram R$ 2,8 bi da Bolsa na 2ª feira após eleição de Lula

Apesar de movimento, no mês e no ano o saldo dos investidores estrangeiros continua positivo

Apesar de movimento, no mês e no ano o saldo dos investidores estrangeiros continua positivo

NELSON ALMEIDA/ AFP/JC
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Agências
Investidores estrangeiros retiraram R$ 2,8 bilhões da Bolsa brasileira na segunda-feira (26), após a vitória de Lula (PT) sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais.
Apesar de expressivo, o valor ficou um pouco abaixo do registrado na sexta-feira (23), quando o saldo foi negativo em R$ 2,9 bilhões, segundo dados da plataforma Dados de Mercado, que monitora diariamente o fluxo de capital de estrangeiros, investidores institucionais e pessoas físicas na B3.

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