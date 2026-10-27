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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 17:41

Tombo na Bolsa faz evaporar R$ 734 bilhões, equivalente a quase uma Petrobras

Itaú Unibanco liderou perdas na Bolsa, com redução de R$ 75,9 bilhões em valor de mercado

Itaú Unibanco liderou perdas na Bolsa, com redução de R$ 75,9 bilhões em valor de mercado

FUTURA PRESS/FOLHAPRESS/ JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A reação negativa do mercado financeiro à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou uma perda de R$ 734 bilhões no valor de mercado das empresas listadas na Bolsa brasileira em apenas um dia. Um levantamento da consultoria Elos Ayta mostra que a desvalorização registrada nesta segunda-feira (26) eliminou mais de três quartos dos ganhos acumulados pelas companhias ao longo de 2026. Os bancos foram os mais atingidos, respondendo por R$ 240,1 bilhões da redução.

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