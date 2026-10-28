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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 15:14

Casas Bahia volta a pedir liberação de verba trabalhista para pagar demitidos

Acordo homologado pela Justiça do Trabalho prevê pagamento de indenização e verbas rescisórias a trabalhadores demitidos

Acordo homologado pela Justiça do Trabalho prevê pagamento de indenização e verbas rescisórias a trabalhadores demitidos

CASAS BAHIA/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
A Casas Bahia pediu novamente à Justiça de São Paulo autorização para utilizar depósitos judiciais e recursais para pagar valores devidos a trabalhadores demitidos. Em petição apresentada na sexta-feira (23), a varejista solicitou que os valores sejam liberados no âmbito de sua recuperação judicial.
O acordo foi homologado pela Justiça do Trabalho no último dia 15 e prevê o pagamento de uma indenização de R$ 7.500 a cada trabalhador abrangido, além das verbas rescisórias devidas. O caso envolve cerca de 4.300 funcionários demitidos pela varejista em agosto.

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