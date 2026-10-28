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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 13:11

Empresas avaliam o impacto do selo GPTW nos negócios gaúchos

16ª edição da premiação Melhores Empresas Para Trabalhar no Rio Grande do Sul contou com cerca de 600 convidados

16ª edição da premiação Melhores Empresas Para Trabalhar no Rio Grande do Sul contou com cerca de 600 convidados

Tânia Meinerz/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Com o objetivo de consolidar o cuidado com o ambiente corporativo como um pilar estratégico para a sustentabilidade, retenção de talentos e rentabilidade dos negócios, a consultoria global Great Place To Work (GPTW) organizou a 16ª edição da premiação Melhores Empresas Para Trabalhar no Rio Grande do Sul. Realizado na última terça-feira (27), no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, o evento celebrou 77 organizações que se destacam por adotar práticas de gestão voltadas ativamente aos colaboradores.

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