Federasul debate papel do jornalismo na democracia brasileira

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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 17:28
Entre os principais pontos defendidos, destacou-se a importância da apuração cuidadosa e precisaSérgio Gonzalez/Divulgação/JC
O papel do jornalismo profissional diante dos desafios da democracia brasileira foi o tema do Tá na Mesa desta quarta-feira (28), promovido pela Federasul. Ao lado do presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, os profissionais de imprensa Aline Schneider, repórter e apresentadora do SBT; Ellen Appel, gerente-executiva de Jornalismo da RBS TV; Guilherme Macalossi, gerente de Jornalismo da Band e da BandNews; e Gustavo Paulus, diretor-executivo da Record Guaíba, debateram questões que fundamentam e permeiam o jornalismo como um todo.
Entre os principais pontos defendidos, destacou-se a importância da apuração cuidadosa e precisa, bem como da ética profissional e da escuta dos diferentes lados. Além disso, os palestrantes ressaltaram a força e o papel do jornalismo como intermediador do diálogo entre o poder público e as necessidades das comunidades.