Porto Alegre,

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CapaGeralPatrimônio

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 14:33

Oito meses depois, lojistas e moradores do Centro de Porto Alegre avaliam reforma do Quadrilátero Central

Melhor caminhabilidade e segurança para idosos são pontos destacados

Melhor caminhabilidade e segurança para idosos são pontos destacados

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O início de outubro marca oito meses da entrega da revitalização do Quadrilátero Central, no Centro Histórico de Porto Alegre, pela prefeitura. Com investimento total de aproximadamente R$ 20 milhões, o espaço, na avaliação majoritária daqueles ouvidos nesta reportagem, está mais seguro e atrativo para moradores, varejistas e pedestres que vão às compras ou a trabalho na região.

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