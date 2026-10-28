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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 18:50

GPTW destaca importância da gestão centrada em pessoas

Executiva destaca necessidade de focar nos funcionários da empresa

Executiva destaca necessidade de focar nos funcionários da empresa

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A Great Place to Work (GPTW) é uma consultoria global que atua há 30 anos no Brasil com o objetivo de ajudar organizações a construírem ambientes de trabalho fundamentados na confiança. Para celebrar as marcas que se destacam nessa missão, é organizada anualmente a premiação das Melhores Empresas Para Trabalhar no Rio Grande do Sul. O evento tem como propósito reconhecer as corporações que adotam modelos de gestão com as pessoas no centro de suas estratégias.

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