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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 11:39

Secretaria Nacional do Consumidor suspende plataformas de intermediação de revenda de ingressos

Investigação do órgão partiu dos shows do grupo sul-coreano BTS em São Paulo nesta semana

Investigação do órgão partiu dos shows do grupo sul-coreano BTS em São Paulo nesta semana

BIGHIT MUSIC / NETFLIX / AFP/JC
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Agências
A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) emitiu uma decisão cautelar que suspende o funcionamento de cinco plataformas de intermediação de revenda de ingressos para eventos no Brasil. O órgão, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, alega "risco de dano coletivo de difícil reparação".
O despacho, publicado no Diário Oficial da União (DOU), suspende os serviços prestados pela BuyTicket, Global Entretenimento - Funbuynet, StubHub, TicketSwap Brasil e Viagogo International. A investigação do órgão partiu dos shows do grupo sul-coreano BTS em São Paulo nesta semana - dias 28, 30 e 31 de outubro.
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