BK' lota POA Arena em show comemorativo de 10 anos do álbum Castelos & Ruínas

Em turnê comemorativa dos 10 anos do álbum Castelos & Ruínas, o rapper carioca Abebe Bikila Costa Santos, conhecido como BK', subiu ao palco da POA Arena no sábado (24). Com o espaço lotado, o show celebrou uma década de C&R e do início da carreira solo do artista. BK "pediu licença para chegar" e abriu o espetáculo com a primeira música do disco, “Sigo na Sombra”.

Marcado para as 23h, o artista só subiu ao palco às 23h40min, acompanhado de vozes marcantes, como a da backing vocal Phane e do DJ e produtor JXNV$. A apresentação também contou com músicos de apoio nas percussões e nas cordas, entre eles Julio Raposo, guitarrista e diretor musical.

Lançado em março de 2016, Castelos & Ruínas marcou a trajetória de BK' e contribuiu para firmar seu nome entre os principais artistas do rap nacional. Nesses 10 anos, o álbum acumula mais de 225 milhões de reproduções no Spotify e 75 milhões de visualizações no YouTube. Na turnê comemorativa, o rapper resgata as músicas que marcaram o trabalho e as apresenta ao lado de produções mais recentes, percorrendo as transformações de sua sonoridade e identidade artística ao longo do tempo.

Passados 10 anos do lançamento, o sentimento do público segue marcado por boas memórias em relação ao disco. Para a jovem Brenda Morais, de 25 anos, o álbum representa a transição da adolescência para a vida adulta. “Esse é o meu terceiro show dele, e C&R marcou uma fase muito importante da minha vida. Foi a trilha sonora de muitos momentos importantes”, explica.

O show celebrou uma década de C&R e do início da carreira solo do artista Artur Koch/JC

Já para Isadora Coelho, 21 anos, o álbum é sinônimo de conexão com o passado. Ao lado do namorado, Davi Cassol, 24 anos, ela veio de Torres para assistir ao espetáculo. “Eu não consigo nem descrever a sensação com esse show. Ouvi o álbum pela primeira vez há 10 anos, quando era pequeno. Não tinha idade para ir à turnê, mas agora tenho e estou aqui”, conta Cassol.

Realizado na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, o show também foi marcado por uma manifestação política do artista. Durante a música “Amém Amém”, BK' declarou seu voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Você pode não gostar do Lula, não gostar do PT. Estamos aqui em uma democracia. Mas como você vai dar seu voto para um cara que defende um assassino de uma criança de 5 anos de idade? É só um papo. Você pode ter várias críticas ao PT, todo mundo aqui tem, mas é isso que vocês vão colocar no poder? Eu acredito que não. Por isso que eu vou votar no Lula amanhã”, declarou o rapper.

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