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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 00:25

Projeto de inclusão social pela música estreia em Porto Alegre

A orquestra é dedicada a jovens em situação de vulnerabilidade social

A orquestra é dedicada a jovens em situação de vulnerabilidade social

Jimmy Ferreira/CIEE-RS/Divulgação/JC
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A Orquestra Jazz Sinfônica e o Coral Jovem, uma iniciativa do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), realiza hoje a sua primeira apresentação pública oficial. O concerto será às 20h, no Teatro CIEE-RS Banrisul em Porto Alegre (Rua Dom Pedro II, 861). A entrada é gratuita e os ingressos já esgotaram. A orquestra é dedicada a jovens em situação de vulnerabilidade social e busca promover o desenvolvimento cultural e social por meio da música. Há cinco meses, o projeto oferece aulas de música gratuitas para 27 jovens inscritos no CadÚnico e estudantes de escolas públicas que nunca tiveram acesso a uma formação musical formal. Eles têm de 14 a 24 anos e todos contam com auxílio transporte e lanche para poder participar.

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