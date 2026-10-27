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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 15:16

Move Brasil financia um terço dos 200 mil carros previstos pelo governo

Operações somam R$ 6,9 bilhões em crédito aprovado e contratado

Operações somam R$ 6,9 bilhões em crédito aprovado e contratado

Agência Brasil
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O programa Move Brasil, lançado pelo governo Lula em maio para facilitar a compra de veículos por motoristas de aplicativo e taxistas, financiou 65,8 mil carros até esta segunda-feira (26), de acordo com dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O número equivale a cerca de um terço dos ao menos 200 mil veículos que o presidente do Banco, Aloizio Mercadante, estimou que seriam vendidos com a iniciativa, segundo declaração feita em maio.
As operações somam R$ 6,9 bilhões em crédito aprovado e contratado, cerca de 23% dos R$ 30 bilhões disponibilizados inicialmente para financiar a compra de veículos.
Apesar dos juros reduzidos e dos prazos mais longos, a compra de um veículo próprio nem sempre compensa para quem trabalha com aplicativos. Além dos custos de manutenção, seguro e documentação, a concessão do crédito depende da análise de cada instituição financeira.

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