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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 10:24

Governo Lula vai renovar por mais 30 dias subsídio ao diesel

Extensão do prazo do benefício ocorreu para conter efeitos da guerra no Irã

Extensão do prazo do benefício ocorreu para conter efeitos da guerra no Irã

FABIOLA CORREA/ARQUIVO/JC
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Agências
O governo Lula (PT) vai renovar por mais 30 dias a subvenção de R$ 2,12 por litro de diesel vendido no País, que venceu nesta segunda-feira (26). A extensão do prazo do benefício, criado para conter efeitos da guerra no Irã, será anunciada nesta terça (27).
A decisão ocorre num momento de petróleo pressionado por conflitos entre rebeldes houthis e forças da Arábia Saudita, que ampliam a incerteza sobre a situação no Oriente Médio. Nesta segunda, o barril do tipo Brent foi negociado em torno de US$ 110 (cerca de R$ 600).
A saída das subvenções será um desafio para o presidente reeleito neste domingo (26), já que o mercado espera que os preços, principalmente do diesel, permaneçam altos ao longo de 2027. Atualmente, o governo garante R$ 2,12 por litro de diesel nacional e R$ 1,40 adicionais por litro de diesel importado.

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