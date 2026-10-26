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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 10:59

Posse de Lula na presidência da República será realizada no dia 5 de janeiro de 2027

Mudança foi motivada pela dificuldade logística de organizar as cerimônias no feriado de Ano-Novo

Mudança foi motivada pela dificuldade logística de organizar as cerimônias no feriado de Ano-Novo

Miguel SchincariolAFP/JC
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Agências
A posse do Presidente da República, que tradicionalmente acontecia no dia 1º de janeiro, será realizada no dia 5 de janeiro de 2027A cerimônia de posse de Lula (PT), para um quarto mandato, será realizada quatro dias depois da data tradicional, em uma mudança estabelecida pela Emenda Constitucional 111, aprovada pelo Congresso Nacional em setembro de 2021. Já os governadores e vice-governadores tomarão posse no dia 6 de janeiro.  A alteração vale para os eleitos em 2026 e será aplicada pela primeira vez na posse presidencial desde a redemocratização do Brasil. 
Até então, a Constituição de 1988 estabelecia o dia 1º de janeiro para a posse dos chefes do Executivo federal e estaduais. A mudança foi motivada, entre outros fatores, pelas dificuldades logísticas de organizar as cerimônias no feriado de Ano-Novo e de garantir a presença de autoridades estrangeiras em Brasília. 
A separação entre as cerimônias presidencial e estaduais também permite que governadores eleitos compareçam à posse do presidente e do vice-presidente em Brasília antes de assumirem seus próprios mandatos, no dia seguinte. A mudança foi aprovada em 2021, mas não entrou em vigor na posse de Lula em 2023 por causa de uma regra de transição prevista na própria emenda constitucional. O dispositivo determinou que os mandatos iniciados em 2023 terminassem somente com a posse dos sucessores, em janeiro de 2027.

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