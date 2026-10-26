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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 17:48

Após vitória de Lula, dólar fecha na maior alta diária desde 1999

Moeda norte-americana terminou pregão em alta de 8,41%, a R$ 5,409

Moeda norte-americana terminou pregão em alta de 8,41%, a R$ 5,409

Arte/JC
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Agências
Após a vitória do presidente Lula (PT) nas eleições, o dólar encerrou o pregão desta segunda-feira (26) com a maior alta diária desde janeiro de 1999, no início do regime de câmbio flutuante no país.
Antes disso, o país utilizava um sistema de bandas cambiais, que mantinha a cotação do dólar dentro de limites estabelecidos pelo governo.

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