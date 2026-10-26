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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 17:30

Bolsas de NY fecham em alta com impulso de techs e anúncio de IPO da Anthropic

O Dow Jones subiu 0,29%, aos 52.364,02 pontos. O S&P 500 avançou 0,7%, a 7.676,84 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta de 0,82%, nos 26.169,38 pontos

O Dow Jones subiu 0,29%, aos 52.364,02 pontos. O S&P 500 avançou 0,7%, a 7.676,84 pontos. Já o Nasdaq encerrou em alta de 0,82%, nos 26.169,38 pontos

Arte/JC
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Agências
A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (26), à medida que os fabricantes de semicondutores se recuperaram após o pedido de IPO da Anthropic reviver o entusiasmo pelo comércio de inteligência artificial (IA).

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