Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 15:31

BC diz ser muito cedo para prever impacto de disparada do dólar após reeleição de Lula

Na manhã desta segunda-feira, moeda norte-americana disparava 11,77%

Na manhã desta segunda-feira, moeda norte-americana disparava 11,77%

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL/JC
Compartilhe:
Agências
O chefe do departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, demonstrou cautela nesta segunda-feira (26) com a disparada do dólar após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse ser preciso aguardar mais tempo para projetar potenciais impactos sobre as contas externas do Brasil.
"É muito cedo para afirmar algum impacto hoje, às 11 horas de segunda-feira, tão pouco tempo depois do resultado das eleições de ontem [domingo]. A gente tem que esperar mais tempo para ver qual tende a ser a reação mais definitiva do mercado financeiro na interação com outros fatores, de políticas governamentais e dados da atividade econômica", disse.

Notícias relacionadas