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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 15:10

Orçamento de 2027 será peça-chave para Lula corrigir rota no fiscal, diz ex-secretário do Tesouro

Novas políticas devem ser suavizadas para equilibrar contas do governo

Novas políticas devem ser suavizadas para equilibrar contas do governo

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
Os ajustes na proposta de Orçamento para 2027 serão peça-chave para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito neste domingo (25), acenar com uma correção de rota na política fiscal, avalia Jeferson Bittencourt, chefe de macroeconomia no ASA e ex-secretário do Tesouro Nacional.
Segundo ele, o petista terá no máximo um mês para dar as sinalizações necessárias e retomar a credibilidade junto ao mercado financeiro, que já reage mal à reeleição a partir desta segunda-feira (26). A aposta do mercado era que o senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas, seria eleito e reuniria melhores condições de reequilibrar as contas do país.

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