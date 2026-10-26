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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 14:40

Entenda o que é o circuit breaker e quantas vezes o mecanismo já foi acionado na Bolsa

Reação do mercado à vitória de Lula é semelhante a crises passadas

Reação do mercado à vitória de Lula é semelhante a crises passadas

Nelson Almeida/AFP/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
Com agências
A vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) nas urnas provocou um verdadeiro terremoto no mercado financeiro nesta segunda-feira (26). Após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25), a Bolsa brasileira abriu a semana em forte queda, levando ao acionamento do circuit breaker pela primeira vez desde março de 2020, durante a pandemia de coronavírus.
O mecanismo, que interrompe temporariamente as negociações quando o Ibovespa registra perdas acentuadas, foi ativado após o principal índice da B3 despencar 10%.
Por trás da reação está uma frustração das expectativas dos investidores, que vinham apostando em uma vitória da oposição e em mudanças na condução da política econômica. Com a reeleição de Lula, o mercado passou a rever rapidamente suas projeções, em meio às preocupações com a trajetória da dívida pública, os juros e a sustentabilidade das contas do governo.

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