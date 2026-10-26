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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 12:25

Bolsa retoma negociações após circuit breaker com queda de 17%; dólar e juros disparam

Às 11h25min, o Ibovespa registrava queda de 17%, aos 169.893 pontos

Às 11h25min, o Ibovespa registrava queda de 17%, aos 169.893 pontos

NELSON ALMEIDA/AFP/JC
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Agências
A B3 acionou o mecanismo de circuit breaker após os ativos brasileiros apresentarem forte queda nesta segunda-feira (26), após o presidente Lula (PT) vencer o segundo turno das eleições presidenciais contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), frustrando apostas do mercado na vitória do senador. Dólar e juros também dispararam.
A Bolsa brasileira retomou as negociações por volta das 10h45min. Às 11h25min, o Ibovespa registrava queda de 17%, aos 169.893 pontos, e caminhava para fechar no menor patamar desde junho deste ano. Na mínima, recuou 17,34%.

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